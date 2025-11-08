بدأ القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لإطلاع الرأي العام على مستجدات اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج ضمن انتخابات مجلس النواب.

وأوضحت الهيئة أن لجنة نيوزيلاندا كانت أول لجنة يُغلق التصويت فيها باليوم الثاني، حيث توافق الساعة التاسعة مساءً بتوقيت نيوزيلاندا الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مصر، نظرًا للفارق الزمني البالغ 11 ساعة بين البلدين. في المقابل، كانت لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة آخر لجنة تفتح أبواب التصويت، الساعة التاسعة صباح السبت بتوقيت محلي، ما يوافق الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت، في 139 سفارة وقنصلية مصرية موزعة على 117 دولة حول العالم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

يُذكر أن المرحلة الأولى تشمل 70 دائرة انتخابية في 14 محافظة، حيث يتنافس 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة واحدة تغطي قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ويُجرى الاقتراع في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر. وتُجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن نتائجها النهائية يوم 11 ديسمبر المقبل.