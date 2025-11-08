اليوم.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، محاكمة التيك توكر محمد عبدالعاطي على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت النيابة المختصة قد أحالت المتهم للمحكمة الاقتصادية عقب انتهاء التحقيقات التي جرت معه على خلفية نشره مقاطع مصوّرة خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سبق أن رفضت محكمة الجنايات استئنافه على قرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمتي نشر فيديوهات مسيئة وغسل الأموال.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم تعمده الإساءة أو نشر محتوى مخل، مؤكدًا أن الهدف من الفيديوهات كان فقط تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة على المنصات الإلكترونية، قائلًا: "نشرت الفيديوهات عشان أرباح المشاهدات ومقصدش الإساءة".