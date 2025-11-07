مشادة كلامية تنتهي بمقتل شاب على يد أخيه في الحكر بالتبين

شهدت منطقة الحكر بالتبين البحري في حلوان جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل المنزل، انتهت بتحويل الخلاف العائلي إلى جريمة قتل.

بدأت تفاصيل الواقعة بمشادة كلامية بين الشقيقين سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، فقد خلالها المتهم السيطرة على أعصابه، واعتدى على شقيقه، مما أدى إلى وفاته في الحال، وعقب ارتكاب الجريمة، حاول الجاني الهرب مستقلًا "توك توك" ملكه، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطه قبل أن يبتعد عن المنطقة.

وتم نقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي الشرعي، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ظروف وملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود.

وبحسب روايات عدد من أهالي المنطقة، فإن الشقيقين كانا يتمتعان بعلاقة طبيعية، ولم يُعرف عنهما سابقًا الدخول في خلافات كبيرة، مشيرين إلى أن ما وقع كان نتيجة لحظة غضب انتهت بواقعة مأساوية.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.