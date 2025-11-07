سقوط عصابة حولت أموال المخدرات إلى قصور وسيارات فارهة

في عملية أمنية دقيقة، كشفت وزارة الداخلية واحدة من أخطر حيل تبييض الأموال في السنوات الأخيرة.

عصابة خططت بذكاء لإخفاء ملايين الجنيهات المتحصلة من تجارة السموم البيضاء، وحاولت تحويلها إلى مشاريع نظيفة على الورق، لكنها وقعت في قبضة الأمن قبل أن يكتمل المخطط.

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ألقى القبض على 4 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال بقيمة 320 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

التحريات أوضحت أن المتهمين سعوا لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها كأرباح مشروعة داخل محافظة الجيزة.