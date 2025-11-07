إعلان

سقوط عصابة حولت أموال المخدرات إلى قصور وسيارات فارهة

كتب : مصراوي

04:20 م 07/11/2025

غسيل أموال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في عملية أمنية دقيقة، كشفت وزارة الداخلية واحدة من أخطر حيل تبييض الأموال في السنوات الأخيرة.

عصابة خططت بذكاء لإخفاء ملايين الجنيهات المتحصلة من تجارة السموم البيضاء، وحاولت تحويلها إلى مشاريع نظيفة على الورق، لكنها وقعت في قبضة الأمن قبل أن يكتمل المخطط.

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ألقى القبض على 4 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال بقيمة 320 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

التحريات أوضحت أن المتهمين سعوا لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها كأرباح مشروعة داخل محافظة الجيزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسيل أموال مخدرات تجارة المخدرات الجيزة الداخلية قصور سيارات فارهة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن
مشاهد من تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025 -صور وفيديو