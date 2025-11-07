إعلان

الداخلية تواصل حملاتها لوردع المتلاعبين بأسعار الخبز

كتب : مصراوي

01:40 م 07/11/2025

متابعة المخابز

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار خططها المستمرة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز، والبيع بأعلى من السعر المقرر أو دون إعلان الأسعار.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتهما المكثفة لضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 16 طنًّا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل تداوله بطرق غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، مع استمرار الحملات التموينية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعارها المقررة ومنع أي ممارسات تستهدف الإضرار بالمواطن أو بالاقتصاد الوطني.

