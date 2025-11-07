مع الساعات الأولى من صباح اليوم، انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج في أجواء يسودها النظام والانضباط داخل السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى اتصالًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لاستعراض سير العملية الانتخابية في يومها الأول وإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات.

وخلال الاتصال، وجه رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات الشكر إلى وزارة الخارجية على تعاونها الكبير في تنظيم الانتخابات وإتاحة مقرات جديدة في عدد من الدول خلال انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا التنسيق أسهم في توسيع نطاق مشاركة المصريين بالخارج وتسهيل عملية التصويت لهم في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح "بنداري" -في بث مباشر عبر صفحة الهيئة عبر فيسبوك- أن غرفة عمليات الهيئة تتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية في جميع المقرات بالخارج، مشيرًا إلى أن التصويت يسير بانتظام وانضباط في معظم الدول، مع رصد كثافات ملحوظة في الإقبال داخل عدد من الدول العربية.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه تم حتى الآن تم فتح 105 مقرات انتخابية من إجمالي 139 مقرًا موزعة على 117 دولة، على أن تُفتح بقية اللجان تباعًا خلال اليوم، مضيفًا أن المرحلة الأولى من التصويت تشهد هذا العام إضافة ثلاث لجان جديدة في العراق، في خطوة تعكس حرص الدولة على تمكين المصريين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

ومن ماليزيا، أكد القنصل كريم السادات أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة واستقرار، مشيرًا إلى أن اللجان تعمل بانضباط والأجواء الإيجابية تسيطر على يوم التصويت الأول، ووجّه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دعمها الفني المستمر ولوزارة الخارجية على تنسيقها الدائم لضمان نجاح التنظيم.

وفي البصرة بالعراق، أوضح القنصل طارق رسلان أن هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها الانتخابات داخل مقر القنصلية، مؤكدًا أن ضعف الإنترنت شكّل تحديًا في البداية، لكن تم تجاوزه سريعًا وبدأت عملية التصويت في موعدها المحدد.

أما في أربيل، فقد أعلن القنصل العام محمود فاروق عن افتتاح مقر انتخابي جديد لأول مرة لخدمة الجالية المصرية هناك، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بانضباط ودقة عالية، مقدّمًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم الفني المتواصل، ولوزارة الخارجية على تواصلها الدائم وجهودها في نجاح العملية الانتخابية.

ومع انتظام التصويت في مختلف الدول، يتواصل اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج بروح من المسؤولية والمشاركة، في مشهد يعكس ارتباط المصريين بوطنهم وإصرارهم على أن يكون لهم صوت في رسم مستقبلهم السياسي.