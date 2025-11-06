عرض المتهم بقتل مالك كشري "أبورجيلة" على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل مالك محل كشري "أبو رجيلة" في حلوان على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل لمعاينة مسرح الجريمة، حيث تبين أن المتهم، ويدعى "أحمد حلمي"، اعتدى على المجني عليه بأداة حادة، ما أسفر عن مقتله في الحال، بسبب خلافات قديمة بينهما تعود لعام 2009.

وخرج المتهم قبل تنفيذ الجريمة بساعات في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، دون إظهار وجهه، وأطلق خلاله تهديدات صريحة بقتل المجني عليه، قائلًا: "يا علي يا أبو رجيلة، لو نسيت أنا منستش، أنا هقتلك علشان عايزين يحبسوا أمي، معندناش حريم تتحبس"، في إشارة إلى خلافات سابقة بينهما صدر فيها حكم قضائي ضده.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بمنطقة حلوان، أسفرت عن مقتل صاحب محل كشري "أبو رجيلة".

على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتمكنوا من ضبط المتهم بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.