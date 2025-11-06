إعلان

الداخلية تكشف ملابسات منشور تضمن فرض إتاوة على بائع في سوق الحمام بالخليفة

كتب : علاء عمران

01:54 م 06/11/2025

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات عليه ووالده مقابل السماح لهما ببيع منتجاتهما بمنطقة سوق الحمام بالخليفة في القاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول القائم على النشر، وطرف ثان 3 أشخاص بسبب خلافات مالية بينهم نظير عملهم فى مجال بيع أسماك الزينة.

قام على إثرها الأول بنشر المنشور المشار إليه، تم ضبط الطرفين وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعى منطقة سوق الحمام

