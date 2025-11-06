انتظام نسبي بحركة السير.. خريطة الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية بشكل عام، مع وجود بعض التكدسات المحدودة في محاور رئيسية.

وسجل كوبري أكتوبر زحامًا نسبيا في الاتجاه من صلاح سالم إلى رمسيس بسبب الأحمال الزائدة، وأيضًا في الاتجاه العكسي من رمسيس إلى غمرة، كما ظهرت سيولة مرورية بمحور صلاح سالم من كوبري الفردوس حتى الطيران، وفي الاتجاه المعاكس من كوبري الجلاء حتى المرغني.

ورصدت المتابعة الميدانية أن الطريق الدائري يشهد كثافات متفاوتة في مناطق الأوتوستراد والمعادي، ما أدى إلى تباطؤ الحركة للقادمين من هذه المناطق نحو القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، كما سجل محور 26 يوليو سيولة في الحركة، خاصة في الاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر.

وسجلت مناطق شرق القاهرة كثافات مرورية نسبية في مناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري القبة، ومحيط ميادين التحرير وروكسي ورمسيس.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات على المحاور والميادين من خلال الكاميرات، كما تنتشر الأوناش المرورية على الطرق لرفع أي معوقات، سواء كانت حوادث أو أعطالًا.

وتم التنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، للتعامل الفوري مع أي عوائق وضمان سير الحركة بسلاسة.

