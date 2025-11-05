إعلان

متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 34 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

11:13 ص 05/11/2025

متروكة ومتهالكة في الشوارع

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق بين الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية.

