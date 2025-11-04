كواليس فيديو حرب الجيران في الإسماعيلية

في مشهد أشبه بسيناريو من أفلام الحارة، اشتعلت حرب جيران في الإسماعيلية، بعدما ظهرت سيدة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تبكي وتتهم جارها بأنه اعتدى عليها وعلى شقيقتها وهددهما بالاستيلاء على شقتهما.

على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية الفحص والتحري حول الواقعةـ وتبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي، ورد بلاغ إلى مركز شرطة أبو صوير من مالك محل ضد السيدة مقدمة المنشور وشقيقتها (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، يتهمهما فيه بإلقاء مياه أمام محله التجاري والتسبب في أضرار بمكان العمل.

وفي وقت لاحق، تقدم ثلاثة أشخاص آخرين من مالكي المحال بالمنطقة نفسها ببلاغات مماثلة ضد السيدة وشقيقتها، يتضررون فيها من قيامها بالسب وإلقاء المياه عليهم أثناء تواجدهم بمحالهم.

وباستدعاء الشاكية وسماع أقوالها، قررت اتهام أحد جيرانها بالتعدي عليها وشقيقتها بالسب والتهديد، والاستعانة بعدد من الأشخاص لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بهدف الاستيلاء على الشقتين اللتين تقيمان بهما.

وبسؤال المشكو في حقه، نفى جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه هو نفسه تقدم ببلاغ ضد السيدة بسبب تعديها المتكرر عليه وعلى سكان العقار، وإلقاءها المياه عليهم بصورة مستمرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف، تمهيدًا لعرض المحاضر على النيابة العامة التي تتولى التحقيق في ملابسات الخلاف.