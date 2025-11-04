جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وأحكام مرورية

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب وتشديد الإجراءات الأمنية بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها: قضية في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ومكافحة تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتحرير3165 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 42 قضية في مجال الأمن العام.

وتنفيذ 176 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط قضيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة على جميع منافذ الجمهورية.

