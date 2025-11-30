سقوط أسانسير من التاسع بالطالبية

شهد شارع فؤاد سلام بمنطقة الطالبية مساء اليوم حادثًا مروعًا أثار حالة من الذعر بين الأهالي، وذلك بعد سقوط أسانسير من الطابق التاسع داخل أحد العقارات السكنية، ما أسفر عن إصابة شخص كان داخل المصعد لحظة انهياره المفاجئ.

وبحسب إفادات سكان العقار، فإن صوت السقوط كان مدويًا، الأمر الذي دفعهم إلى الإسراع نحو موقع الحادث لمحاولة تقديم المساعدة قبل وصول فرق الإنقاذ.

وأكد شهود العيان أن المصاب كان في وعيه رغم الإصابات الواضحة التي لحقت به نتيجة الارتطام الشديد، فيما تمكن الأهالي من إخراجه بصعوبة قبل نقله على الفور إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الرعاية الطبية.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان، وتحرير محضر بالواقعة.