تمكن قطاع الأحوال المدنية من مواصلة جهوده في تحسين حصول المواطنين على خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، عبر قوافل متنقلة جرى تجهيزها فنيًا ولوجيستيًا بعدة محافظات بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء عن الأهالي.

قوافل الأحوال

باشرت القوافل عملها في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، شمال سيناء، وأسفرت عن استخراج 8362 بطاقة رقم قومي و36586 مصدرًا مميكنًا.

وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات ذاتها اعتبارًا من 29-11-2025 نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين، بما يضمن توفير الخدمات الثبوتية بصورة أسرع.

وواصل القطاع تلقّي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة 15340 للطلبات الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والمرضى وأسر الشهداء، وتم استخراج وتوصيل 828 بطاقة رقم قومي و147 مصدرًا مميكنًا في اليوم نفسه، وتوصيلها للمواطنين بمقار إقامتهم دعمًا لحقهم في الحصول على الخدمات بسهولة.

واستجاب القطاع للالتماسات الإنسانية، وأوفد مأموريات منزلية ومستشفوية لخدمة 52 حالة من كبار السن والمرضى وذوي الهمم لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم.

كما أُرسلت مأموريات خاصة للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الأندية، وأُصدر وتسلم 227 مواطنًا ومواطنة بطاقاتهم فورًا.

واستمر المركز النموذجي في استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، ليتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 323 مواطنًا ومواطنة، وسط إشادة واسعة من الجمهور بالخدمات المقدمة ودور الوزارة في تعزيز حقوق الإنسان.

