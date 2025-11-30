سحب 900 رخصة بسبب الملصق ورفع 50 سيارة متهالكة بالقاهرة والجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ خططها اليومية لضبط الشارع المروري وتحقيق الانضباط على الطرق، عبر تكثيف الحملات والتحركات الأمنية في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز السلامة العامة.

رقابة شاملة

بدأت الأجهزة المختصة متابعة التزام قائدي المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة الرسمية في 30 مارس، إذ تمكنت الحملات من سحب 898 رخصة لعدم تركيب الملصق على مستوى الجمهورية. وجاء ذلك تزامنًا مع استمرار وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني حتى الساعة 5 مساءً يوميًا، وتقديم خدمات السداد الإلكتروني عبر بوابة مرور مصر، دعمًا لتطبيق منظومة مرورية رقمية متكاملة.

وفي إطار توسيع رقابة السلامة على قائدي الدراجات النارية، ضبطت الأجهزة الأمنية 1334 دراجة بسبب قيادة قائديها دون ارتداء الخوذة، مع تجديد وزارة الداخلية مناشدتها لقائدي الدراجات بالالتزام بوسائل الحماية، وللسائقين بالتحرك داخل الحارات المرورية المحددة لضمان السيولة المرورية وتجنب المساءلة القانونية.

سيارات متهالكة

كما واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتنسيق مع مرور الجيزة والأحياء وشرطة المرافق، حملاتها لرفع المركبات المتهالكة والمتروكة التي تشوّه المظهر العام وتشكل أعطالًا مرورية، حيث جرى رفع 48 سيارة ودراجة نارية من الشوارع، مع استمرار خطط الإزالة اليومية للمركبات المهملة ضمن جهود تحسين السيولة المرورية.

