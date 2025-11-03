أولى جلسات استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من البلوجر "أم سجدة" على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهمة فيها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.

وكانت جهات التحقيق في التجمع الخامس أحالت البلوجر "أم سجدة" إلى المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وبث محتوى مصور عبر حسابها على تطبيق تيك توك يتعارض مع القيم والأخلاق العامة.

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمة نشرت مقاطع مرئية تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مخالفات لقانون العقوبات.

كما تبين من التحقيقات أن "أم سجدة" أنشأت وأدارت الحساب الإلكتروني بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وتم تحريز جميع المقاطع والمراسلات الإلكترونية كأدلة ضمن المحضر الرسمي.

اقرأ أيضًا:

بعد إعدامه.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

"مرات أخوه ضربته بسلاح".. الأمن يكشف تفاصيل اعتداء سيدة على شقيق زوجها بالغربية