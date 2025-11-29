تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن كانت قد مدّت أجل النطق بالحكم في الجلسة الماضية.

وخلال الجلسة السابقة، قررت المحكمة إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها، وعدم قبول 14 طعنًا، مع الإبقاء على 187 طعنًا للفصل فيها بجلسة اليوم، وذلك عقب جلسة مطوّلة استعرضت فيها الدائرة المختصة مذكرات الدفاع وتقارير هيئة مفوضي الدولة وكافة المستندات المقدمة.

وتنوعت الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، ووقف إعلان نتائج جولة الإعادة، بجانب ادعاءات بوجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما شملت الأوراق طعناً لوقف الانتخابات في المرحلة الأولى بالكامل، وآخر لإلغاء فوز إحدى القوائم.

وخلال المرافعات، استمعت المحكمة للمرشحين وذوي الصفة القانونية، واطلعت على المستندات التي استند إليها أصحاب الطعون اعتراضًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة ما يتعلق بإجراءات الفرز ومدى التزام اللجان بالقواعد المنظمة للاقتراع.

وجاء توزيع الطعون المقدمة من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة (46)، الجيزة (47)، الأقصر (8)، سوهاج (14)، الفيوم (16)، الإسكندرية (20)، أسيوط (29)، بني سويف (12)، أسوان (15)، المنيا (36)، البحر الأحمر (4)، مرسى مطروح (2).

وأكدت المحكمة أنها اتخذت قراراتها بعد مراجعة دقيقة لكافة الملفات، وأن الطعون المحجوزة للحكم ستُفصل فيها اليوم «وفق ما استقر في الأوراق وما تكشفه المداولة».

وتُعد المحكمة الإدارية العليا الجهة المختصة بالفصل في منازعات العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومدى مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها أعلى جهة للقضاء الإداري في البلاد.

