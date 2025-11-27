إعلان

ضبط كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

12:46 م 27/11/2025

كيان تعليمي غير مرخص-أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخص أنشأ كياناً تعليمياً غير مرخص بمدينة نصر، استغل من خلاله المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات مهنية، مدعياً أنها معتمدة وتؤهل للعمل لدى مؤسسات كبرى مقابل مبالغ مالية.
احتيال تعليمي


وتم القبض عليه داخل المقر وضبط شهادات خالية البيانات ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


ضبط كيان تعليمي النصب المواطنين مدينة نصر جرائم الأموال العامة

