ضبط كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخص أنشأ كياناً تعليمياً غير مرخص بمدينة نصر، استغل من خلاله المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات مهنية، مدعياً أنها معتمدة وتؤهل للعمل لدى مؤسسات كبرى مقابل مبالغ مالية.

احتيال تعليمي



وتم القبض عليه داخل المقر وضبط شهادات خالية البيانات ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل

"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟

"شباب أحياء في صورة أموات": النيابة تكشف مشاهد التجارب البشرية في مصنع مخدرات سارة خليفة

قرار قضائي في طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزة



