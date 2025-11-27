تأجيل محاكمة 57 متهماً بقضية اللجان النوعية للإخوان إلى جلسة 12 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهماً في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، إلى جلسة 12 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

قانون مكافحة الإرهاب

ونص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، وقد تصل إلى الإعدام، حيث يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل

"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟

"عمري ما رحته ولا أعرف طريقه".. ماذا قال رمضان صبحي عن نجاحه 3 سنوات بالمعهد؟