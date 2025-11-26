دفاع فادي خفاجة يستأنف على حكم حبسه 6 أشهر في اتهامه بسب مجدي كامل

تقدم دفاع الفنان شادي خفاجة بمذكرة استئناف على الحكم الصادر بحق موكله بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت عاقبت الفنان فادي خفاجة بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الجلسة الماضية كان محامي فادي خفاجة طلب تأجيل المحاكمة للاطلاع على أوراق القضية، وتجهيز المرافعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت فادي خفاجة إلى المحاكمة، بعد تلقيها بلاغًا من دفاع مجدي كامل يتهمه فيه بنشر عبارات تتضمن سبًّا وقذفًا عبر مقاطع مصورة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبره المجني عليه إساءة لسمعته وأسرته.

