بعد تداول فيديو.. الداخلية تكشف سرقة كابلات كهربائية بالجيزة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بسرقة كابلات كهربائية بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو فرد أمن إداري مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر. وبسؤاله أفاد بأنه أثناء مروره بالأسوار الخارجية للكمبوند محل عمله، اكتشف سرقة بعض الكابلات الكهربائية المتروكة بجوار السور، تمهيدًا لاستخدامها في رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة.

كما تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل خردة له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة. وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة وقيامه ببيع المسروقات لعميلين سيئي النية، مالكي مخزن خردة ومقيمان بمحافظة بني سويف، وقد تم ضبطهما. وبإرشادهما تم استعادة كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين.