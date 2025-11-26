الداخلية تضبط آلاف القضايا الاقتصادية والجمركية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة وتحقيق الانضباط.

وأسفرت جهود الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 1527 قضية متنوعة في مترو الأنفاق والسكك الحديدية، و3684 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقدية، إضافة إلى 470 قضية في مجالات الضرائب والرسوم والجمارك.

حملات موسعة

وفي الوقت ذاته، واصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وأسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع، و2924 مخالفة مرورية، و49 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 299 حكمًا قضائيًا متنوعًا. كما تم ضبط 3 قضايا تهريب مواد مخدرة، و5 قضايا مرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال

