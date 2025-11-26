انتهت معظم اللجان العامة في 13 محافظة من أعمال الحصر العددي للأصوات في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل المحافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، على أن تُرسل فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها خلال 24 ساعة أخرى، مع إخطار مقدّم الطعن بنتيجة القرار في الموعد نفسه.

إجراءات الفرز داخل اللجان

بدأت عمليات الفرز بفصل بطاقات نظام الفردي عن بطاقات القائمة داخل كل صندوق، وتحرير محضر مستقل لكل نظام، وجرى ذلك بحضور أمناء اللجان ومندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين، كما تتم مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية قبل بدء الفرز وفق البيانات المسجلة بمحضر إجراءات اللجنة.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 هو موعد إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية، فور الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الكشوف داخل اللجان العامة.

وأكدت الهيئة أن نشر النتائج المعتمدة سيكون عبر موقعها الرسمي فقط لضمان دقة البيانات ومنع تداول معلومات غير موثقة، مع إتاحة متابعة إجراءات الفرز لوسائل الإعلام والجمهور.

موعد إعلان النتيجة النهائية وجولة الإعادة

أوضحت الهيئة أن النتيجة النهائية الكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025 — وتشمل نتائج المرحلة الثانية وجولة الإعادة — ستصدر 25 ديسمبر 2025، وذلك وفق الجدول التالي:

تصويت المصريين في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025

تصويت الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025

إعلان نتيجة الإعادة: 25 ديسمبر 2025

وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم يمنح الناخبين داخل مصر وخارجها الوقت الكافي للمشاركة، ويضمن أعلى درجات النزاهة والانضباط.

مواعيد الطعون على نتائج المرحلة الثانية

قالت الهيئة إن الطعون على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية تُقدَّم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة الرسمية، أي حتى 4 ديسمبر 2025.

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون من 5 إلى 14 ديسمبر، مع إصدار أحكام نهائية غير قابلة للطعن، لضمان سلامة العملية الانتخابية واستقرار النتائج.

نتائج المرحلة الأولى وإعادة الانتخابات في 19 دائرة

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لإعادة الانتخابات في 19 دائرة تم إلغاء نتائجها وفق القرار رقم 67 لسنة 2025، والمتعلقة بمقاعد النظام الفردي.

وتوزعت الدوائر الملغاة على 7 محافظات من إجمالي 70 دائرة في 14 محافظة، بعد مشاركة 1281 مرشحًا في الانتخابات داخل 5606 لجان فرعية. وجاء قرار الإلغاء بعد مراجعة عمليات الاقتراع والتأكد من وجود مخالفات تستوجب إعادة الانتخابات حفاظًا على نزاهة النتائج.

