ضبط 266 قضية مخدرات و59 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، حيث تمكنت من ضبط 266 قضية مخدرات تضم كميات كبيرة من مختلف الأنواع و5051 قرصًا مخدرًا، إلى جانب ضبط 59 قطعة سلاح ناري و161 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 64,587 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

بلطجة وتعاطٍ للمخدرات

وفي سياق متصل، تم ضبط 15 متهمًا هاربًا و15 ممارسًا لأعمال بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، و28,541 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 60 سائقًا تبين تعاطي 10 منهم للمواد المخدرة.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمخالفات، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من الجريمة والمخدرات على مستوى الجمهورية.

