تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في 252 طعنًا انتخابيًا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتلقت المحكمة خلال المدة القانونية لتقديم الطعون 252 طعنًا على النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، وتنوعت الطعون بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وطلبات بطلان النتائج، إضافة إلى طعون خاصة بإلغاء الانتخابات في دوائر محددة.

ومن المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في جميع الطعون اليوم، باعتبار أحكامها نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها.

اقرأ أيضًا:

الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين

خلص على زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة قتل مدينة نصر؟

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز