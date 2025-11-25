خلص على زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة قتل مدينة نصر؟

شهدت مدينة نصر بالاقهرة جريمة قتل بشعة، حينما أقبل موظف بإحدى الشركات على قتل زوجته، بعدة طعنات نافذة في أنحاء جسدها؛ وذلك لشكه في سلوكها.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في عام 2024.

المتهم "إ. ط" محبوس، 42 سنة، مدير بإحدى الشركات، قتل زوجته المجني عليها "ه" لشكه في سلوكها بعد سنوات من الزواج الهادئ، إذ جمعتهما علاقة حب قبل الزواج واستمرت لسنوات طويلة داخل منزل الزوجية، إلى أن بدأ الزوج يشك في شريكة حياته.

شك الزوج في علاقات زوجته دفعته إلى عقد العزم والنية على إزهاق روحها، واستل لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا "سكين" ثم توجه إليها وما أن ظفر بها حتى وجه إليها طعنات متفرقة في جسدها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

حاول المتهم إخفاء معالم الجريمة لكنه لم يتمكن، حيث تلقى قسم الشرطة التابع له بلاغًا من أهل الضحية والجيران بوفاة سيدة على يد زوجها في ظروف غامضة.

دقائق معدودة وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته أقر على الفور بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوك زوجته منذ عدة أشهر، كما دلت التحريات على قيام المتهم بإزهاق روح المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بأن انهال عليها بعدة طعنات أودت بحياتها.

النيابة العامة بدورها تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبسه قبل أن تُحيله لاحقًا إلى محكمة الجنايات في اتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والتعمد.

وفي جلسة 11 يونيو الماضي وبعد نظر القضية على مدار عدة أشهر، قضت محكمة جنايات أول مدينة نصر، بالإعدام شنقًا لمدير بإحدى الشركات، في اتهامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها.

