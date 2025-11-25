في غضون 24 ساعة فقط، أظهرت الأجهزة الأمنية يقظة فائقة في التصدي لأي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، في ترجمة حرفية لتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رصد مخالفات محدودة خلال المرحلة الأولى، مع الحرص على حماية نزاهة العملية الانتخابية وصوت المواطن.

فمن المنوفية إلى الغربية ووصولاً للقاهرة، كانت الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد، تراقب تحركات من يسعون للتلاعب بأصوات المواطنين أو التربح من العملية الديمقراطية.

يقظة أمنية

في مركز شرطة منوف، تم ضبط شخصين بالقرب من أحد المقرات الانتخابية وبحوزتهما مبالغ مالية كانت معدة للتوزيع على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، في حين تمكنت الخدمات الأمنية بغرب طنطا من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته بطاقات شخصية ومبالغ مالية خلال محاولته حث الناخبين على التصويت لصالح مرشح معين.

أما في مركز شرطة قطور بالغربية، فقد تم ضبط ربة منزل تجمع بطاقات الرقم القومي للناخبين، مع مبالغ مالية استعدادًا لتوزيعها على المواطنين، بينما تمكنت الأجهزة في مركز شرطة بسيون من ضبط إحدى السيدات وبحوزتها بطاقتين شخصيتين ومبالغ مالية معدة لنفس الغرض.

ولم يقتصر الأمر على الغربية فقط، إذ كشفت جهود الأمن في العاصمة تحديدا بقسم الزاوية الحمراء، ضبط شخصين ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يجمعون بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية لدفع المواطنين للتصويت لصالح مرشح معين، وقد اعترف المتهمان بالواقعة عند مواجهتهما.

أيضا بدائرة قسم شرطة الشرابية، ألقت الخدمات الأمنية القبض على شخصين وسيدة بمحيط دائرة انتخابية بحوزتهم عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين وصور لبطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين ومبالغ مالية لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح.

تؤكد هذه التحركات المتلاحقة أن وزارة الداخلية تتمتع بقدرة فائقة على التحرك الفوري في مواجهة أي خرق انتخابي، وضمان سير العملية الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية، بما يحمي إرادة المواطنين ويعكس حرص الدولة على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، بعيدًا عن أي محاولات للتلاعب أو التأثير غير القانوني على الأصوات.