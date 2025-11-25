إعلان

ضبط سائق يستخدم مكبر صوت للترويج لمرشح بكفرالشيخ

كتب : صابر المحلاوي

01:48 م 25/11/2025

المتهم

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بقسم شرطة بيلا بمحافظة كفرالشيخ من ضبط سائق، مقيم بدائرة القسم، أثناء تجوله بمحيط الدائرة بسيارة مكشوفة "طفطف" مزودة بمكبر صوت وصورة لأحد المرشحين، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لصالحه.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق لمخالفته ضوابط الدعاية الانتخابية المعمول بها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وضمان تطبيق القانون الانتخابي.

ضبط سائق مكبر صوت كفرالشيخ الخدمات الأمنية انتخابات مجلس النواب 2025

