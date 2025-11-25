قال المحامي عبد العزيز عز الدين، دفاع المجني عليهم في قضية خطف وهتك عرض الأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية بالسلام، إن بيان النيابة العامة أكد اتساع دائرة الاعتداءات لتشمل أكثر من خمسة أطفال محل البلاغ.

وأضاف عز الدين أن بيان النيابة يتضمن رسالة واضحة ومباشرة لجميع الأسر، مفادها ضرورة التقدم بالإبلاغ فورًا حال الاشتباه في تعرض أبنائهم لأي إيذاء أو اعتداء داخل المدرسة، مؤكدًا أن فتح الباب أمام شهادات جديدة يسهم في الوصول للحقيقة كاملة وتحقيق العدالة.

وشدد عز الدين على أن دفاع المجني عليهم مستمر في دعم جميع الأسر التي تظهر لديها مؤشرات على تعرض أطفالها للاعتداء، داعيًا أولياء الأمور إلى عدم التردد في اللجوء للنيابة العامة أو الجهات المختصة لعرض ما لديهم من معلومات أو شكاوى، لا سيما في ضوء ما كشفته التحقيقات من تعدد الوقائع وثبوت نمط استهداف الأطفال داخل المدرسة.