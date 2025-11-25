الداخلية تضبط شخصين بحوزتهما أموال لتوزيعها على الناخبين بالقاهرة

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بقسم السلام أول بمحافظة القاهرة من ضبط شخصين بمحيط الدائرة وبحوزتهما مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وقالت الوزارة الداخلية في بيان لها، إنه واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

