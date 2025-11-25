أصدرت وزارة الداخلية، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله أنه في حوالي الساعة 11:30 مساء الإثنين 24-11-2025، قام أحد المرشحين وبصحبته عدد 12 من أنصاره بدخول مركز شرطة فارسكور بدمياط عنوة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المرشح وأنصاره رددوا هتافات تتضمن عبارات مسيئة والزعم بإستخدام الأجهزة الأمنية لبلطجية لتزوير الانتخابات لصالح أحد منافسيه، ومحاولة التعدي على القوات.

ووفقا للبيان، فإنه تم إحتواء الموقف والسيطرة على المذكورين وإتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.