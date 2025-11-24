إعلان

ضبط 4 أشخاص يوزعون أموالًا لشراء الأصوات في قطور

كتب : مصراوي

07:33 م 24/11/2025

اثنان من المتهمين الأربعة

في أجواء انتخابية مشحونة بالمنافسة، كانت أعين الخدمات الأمنية تتابع كل حركة في محيط إحدى الدوائر الانتخابية بمركز قطور في محافظة الغربية، لرصد أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين.

وأثناء عمليات التأمين، لاحظت القوات تحركات مريبة لأربعة أشخاص يقفون بالقرب من مداخل الدائرة الانتخابية، قبل أن يُضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهّزة للتوزيع على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

المتهمون في قبضة الشرطة

التحرك الأمني جاء سريعًا وحاسمًا، ليتم ضبط المتهمين والتحفظ على الأموال المستخدمة في الدعاية غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة وتحديد المسؤوليات.

شراء أصوات انتخابات البرلمان مجلس النواب قطور

