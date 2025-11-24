قرار قضائي بتأجيل محاكمة البلوجر "لوشا" في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة صانع المحتوى المعروف باسم "لوشا"، المتهم ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف ومحتوى يتنافى مع الآداب العامة، إلى جلسة 29 ديسمبر المقبل.

وأرجعت النيابة العامة للمتهم تهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مواد تتعارض مع القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل المتهم على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بما نُسب إليه من اتهامات.

وجاءت إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية عقب تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات ضده، تتهمه بنشر محتوى مسيء عبر حساباته الإلكترونية.

