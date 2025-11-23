إعلان

قرار عاجل من المحكمة بشأن 259 طعنًا على انتخابات النواب 2025

كتب : أحمد أبو النجا

03:30 م 23/11/2025

مجلس الدولة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر 259 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للحكم، وذلك بعد انتهاء المحكمة من سماع المرافعات والاطلاع على المستندات المقدمة من الطاعنين.
وشهدت الجلسة فحص الطعون المقدمة من عدد من المرشحين وذوي الصفة القانونية، والتي شملت طلبات بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، ووقف إعلان النتائج، إلى جانب طعون تطالب بإلغاء جولة الإعادة بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، متضمنة أسماء الفائزين والدوائر المقرر أن تشهد جولة إعادة. كما كشف عن إبطال وإلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات بسبب مخالفات شملت خروقات أمام اللجان، وعدم تسليم صورة محضر الحصر للمرشحين، وتفاوتات واضحة في أعداد الأصوات، وهي مخالفات اعتبرتها الهيئة مؤثرة في نزاهة عمليتي الاقتراع والفرز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد