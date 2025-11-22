إعلان

خلاف مروري في البحيرة.. سيدة وشقيقها يكسران سيارة بسبب "معاكسة"

كتب- صابر المحلاوي:

07:41 م 22/11/2025

سيدة وشقيقها يكسران سيارة بسبب معاكسة

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة، تفاصيل واقعة تلفيات سيارة بدائرة مركز شرطة المحمودية، والتي تم تداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، تلقى مركز شرطة المحمودية بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه تعرضه لإحداث تلفيات بسيارته من قبل سيدة وشقيقها، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، أثناء توقفها على الطريق بسبب خلاف على أولوية المرور.

وأوضحت التحريات أن المشكو في حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أن الخلاف نشأ نتيجة قيام صاحب السيارة بمعاكسة السيدة الأولى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين في حينه، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

