الداخلية تضبط 116515 مخالفة مرورية وتكشف 58 حالة تعاطٍ في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور بجميع المحافظات، وأسفرت عن ضبط 116515 مخالفة متنوعة تشمل السرعة الزائدة، السير بدون تراخيص، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة.

كما تم فحص 1386 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 58 حالة تعاطٍ للمخدرات.

وفي الحملات على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 669 مخالفة، وفحص 101 سائقًا، وتبين إيجابية حالتين لتعاطي المخدرات، إلى جانب ضبط 7 محكوم عليهم و11 حكمًا متنوعًا والتحفظ على مركبة مخالفة.

وأكدت الداخلية استمرار الحملات على مدار الساعة لضمان السلامة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.