كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شقيق والده بالاستيلاء على قطعة أرض ميراث عن والده ومنعه من التصرف فيها بمحافظة دمياط.

وعلى الفور، باشرت أجهزة وزارة الداخلية فحص محتوى الفيديو للوقوف على حقيقة الواقعة.

الشاكي: تعدٍّ بالضرب واستيلاء على أرض ورثها عن والده

استدعت الأجهزة الأمنية صاحب الشكوى، وهو مقيم بمحافظة دمياط، حيث أفاد بتضرره من شقيق والده لاتهامه بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة كفر سعد، مؤكدًا أنها ميراث عن والده المتوفى.

الطرف الثاني ينكر.. وخلافات سابقة حول الميراث

تمكنت القوات من ضبط المشكو في حقه على الفور، وبمواجهته أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً وجود خلافات سابقة بينه وبين الشاكي حول الميراث.

كما تبين أن المشكو في حقه سبق وتقدم ببلاغ ضد الشاكي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب ومنعه من حصاد محصول الأرض محل النزاع.

إحالة القضية للنيابة

اتُّخذت الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي تباشر التحقيق للوقوف على حقيقة الخلافات وحسم النزاع القانوني بينهما.