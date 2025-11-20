إعلان

الوطنية للانتخابات: استلام محضر الحصر العددي يقتصر على المرشح أو وكيله فقط

كتب : أحمد عادل

06:02 م 20/11/2025

المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئ

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، أن حق استلام محضر الحصر العددي الخاص باللجان الفرعية يقتصر فقط على المرشح نفسه أو وكيله القانوني المعتمد، مشددًا على أن هناك ضوابط لتسليم محضر الحصر العددي.

وأوضح بنداري، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها داخل أو خارج اللجان، مؤكدة أن فرق المتابعة موجودة في مختلف المحافظات لضمان الالتزام التام بالتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.

وناشدت الهيئة المواطنين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، معتبرة أن الحضور القوي في صناديق الاقتراع يعكس وعي الشعب وحرصه على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه.

دوائر ومحافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب

وتبدأ انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خلال ساعات في الخارج من دولة نيوزيلندا، وتشمل 13 محافظة بـ 73 دائرة انتخابية كالآتي:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية واحدة.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

