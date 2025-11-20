

كتب- أحمد عادل:

أعلن المسشتار أحمد بندراي، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم.

وقال بنداري، إن انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية تبدأ خلال ساعات في الخارج من دولة نيوزيلندا، وتشمل 13 محافظة بـ 73 دائرة انتخابية كالآتي:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية واحدة.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أعلنت النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية.

ومن جانبه، قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال المؤتمر، إن مصر باتت عظيمة منذ بدأت تاريخها، وستظل كذلك اليوم وغدًا وأبدًا بمشيئة الله، مؤكدًا أن البلاد تضع اليوم بسواعد أبنائها حجرًا جديدًا في صرح الديمقراطية الذي بدأت في بنائه منذ سنوات، رغم كل التحديات والاضطرابات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف بنداري أن إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية العملية الانتخابية، مشيدًا بمشاركة المواطنين التي تؤكد تمسكهم بحقوقهم الدستورية، بما يجعلهم البطل الحقيقي لهذا الحدث الوطني العظيم، كما ظهر ذلك في الانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ السابقة.

ووصف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ممثلي الصحف والإعلام بـفرسان الكلمة الصادقة، مشيرًا إلى أن دورهم لم يكن هامشيًا في المرحلة الأولى من الانتخابات، بل كان محوريًا وحيويًا باعتبارهم شركاء أساسيين في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، واصفًا إياهم بأنهم عيون الوطن ومرآته للشفافية.

واختتم القاضي أحمد بنداري كلمته بالتأكيد على أن هدف الهيئة الأسمى هو أن تظل مصر منارة للديمقراطية والريادة في المنطقة والعالم، متمنيًا أن ينعم الله على الشعب المصري العظيم بالاستقرار والرخاء في ظل قيادة حكيمة ورشيدة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.