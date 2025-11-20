شاب يوهم سيدة بمساعدة زوجها المريض ويستولي على أموالها الإلكترونية

تعرضت سيدة للاحتيال بعدما تواصل معها شخص مُقنع وأوهمها بأنه يرغب في مساعدتها بمبلغ مالي عبر محفظتها الإلكترونية لتغطية تكاليف عملية جراحية عاجلة لزوجها المريض.



استغل الجاني حالة القلق والحاجة الطبية للسيدة، وطلب منها بيانات محفظتها الإلكترونية، وتمكن من الحصول على الرقم السري وسرقة المبالغ المالية الموجودة بها.



تحديد الجاني



على الرغم من عدم ورود بلاغ رسمي بالواقعة، نجحت جهود أجهزة الأمن في تحديد مرتكبها، وهو عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.



ضبط المتهم والمبالغ المسروقة



تم ضبط الجاني وبحوزته هاتفان محمولان ومبلغ مالي يمثل حصيلة نشاطه الإجرامي، واعترف بارتكاب الواقعة كما وردت في منشور السيدة.



إجراءات قانونية لحماية الضحايا



اتخذت الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الضحية، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

