ضبط 183 ألف مخالفة مرورية وكشف 111 حالة تعاطٍ للمخدرات

كتب : علاء عمران

02:05 م 20/11/2025

حملات مرورية-ارشيفية

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بجميع أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 138,813 مخالفة متنوعة، شملت القيادة بدون تراخيص، تجاوز السرعات المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

تعاطي المخدرات

تم فحص 1,669 سائقاً، وأسفرت التحاليل عن إيجابية 104 حالات لتعاطي المواد المخدرة، ما يعكس استمرار جهود المرور لضمان السلامة على الطرق ومكافحة السلوكيات الخطرة.

حملات على الإقليمي

خلال الحملات المستمرة على الطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال، تم ضبط 826 مخالفة متنوعة، وفحص 119 سائقاً تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 9 محكوم عليهم بـ11 حكم قضائي، مع التحفظ على 5 مركبات مخالفة.

الإجراءات القانونية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين لضمان الانضباط المروري والحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين على الطرق.

