أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن عقد مؤتمرٍ صحفي اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، للكشف عن مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفي وقت سابق كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية.

وقال القاضي حازم بدوي خلال مؤتمر إعلان النتيجة، إن الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة.

من جانبه، قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال المؤتمر، إن مصر باتت عظيمة منذ بدأت تاريخها، وستظل كذلك اليوم وغدًا وأبدًا بمشيئة الله، مؤكدًا أن البلاد تضع اليوم بسواعد أبنائها حجرًا جديدًا في صرح الديمقراطية الذي بدأت في بنائه منذ سنوات، رغم كل التحديات والاضطرابات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف بنداري أن إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية العملية الانتخابية، مشيدًا بمشاركة المواطنين التي تؤكد تمسكهم بحقوقهم الدستورية، بما يجعلهم البطل الحقيقي لهذا الحدث الوطني العظيم، كما ظهر ذلك في الانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ السابقة.

ووصف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ممثلي الصحف والإعلام بـ"فرسان الكلمة الصادقة"، مشيرًا إلى أن دورهم لم يكن هامشيًا في المرحلة الأولى من الانتخابات، بل كان محوريًا وحيويًا باعتبارهم شركاء أساسيين في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، واصفًا إياهم بأنهم عيون الوطن ومرآته للشفافية.

واختتم القاضي أحمد بنداري كلمته بالتأكيد على أن هدف الهيئة الأسمى هو أن تظل مصر منارة للديمقراطية والريادة في المنطقة والعالم، متمنيًا أن ينعم الله على الشعب المصري العظيم بالاستقرار والرخاء في ظل قيادة حكيمة ورشيدة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

اقرأ أيضًا:

إغلاق طريقين بسبب الشبورة.. والمرور تناشد السائقين الالتزام

محاكمة المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة اليوم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز 10 ملايين جنيه