الداخلية تكشف حقيقة فيديو التهجم على منزل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة شخص من تهجم آخرين على منزله والاعتداء عليه بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. كما تبين أنه بتاريخ 24 أكتوبر الماضي وقعت مشاجرة بدائرة مركز شرطة بيلا بين طرفين، الأول أحد الأشخاص وابنه (القائم على النشر) ولهما معلومات جنائية، وكان بحوزتهما "عصا خشبية وسلاح أبيض"، والطرف الثاني مكوَّن من خمسة أشخاص بحوزتهم "عصي خشبية"، وجميعهم من المقيمين بدائرة المركز.

ونشبت المشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة الزراعية، حيث توجه الطرف الثاني إلى منزل الطرف الأول واعتدى عليهما دون حدوث إصابات وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.