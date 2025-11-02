"خناقة عائلية على بيت".. كواليس استغاثة سيدة في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء سيدة بتهجم شخص عليها وضربها داخل مسكنها بكفر الشيخ.

بالفحص، تبين أن الواقعة عبارة عن مشاجرة نشبت بين طرفين من أسرة واحدة بسبب خلافات الجيرة وملكية المنزل المقيمين به الطرف الأول ضم القائمة على النشر (ربة منزل) وشقيق زوجها، بينما الطرف الثاني شقيق زوج القائمة على النشر وزوجته، وجميعهم يقيمون بذات العنوان.

وخلال المشاجرة تبادل الطرفان التعدي بالسب والضرب دون وقوع إصابات وأمكن ضبط الطرفين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.