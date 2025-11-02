إعلان

"مرات أخوه ضربته بسلاح".. الأمن يكشف تفاصيل اعتداء سيدة على شقيق زوجها بالغربية

كتب- علاء عمران:

06:32 م 02/11/2025

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بملاحقته والاعتداء عليه بالسب والضرب وإحداث إصابة شقيقه باستخدام سلاح أبيض بالغربية.

بالفحص تبين وجود خلافات حول الميراث بين الشاكي وأشقائه وتدخل (زوجة أحد أشقائه "المشكو في حقها" - لها معلومات جنائية) في تلك الخلافات والمحرر بشأنها العديد من المحاضر والمقضي في أحدها بحبس المشكو في حقها سنة وتم ضبطها في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

