كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بملاحقته والاعتداء عليه بالسب والضرب وإحداث إصابة شقيقه باستخدام سلاح أبيض بالغربية.

بالفحص تبين وجود خلافات حول الميراث بين الشاكي وأشقائه وتدخل (زوجة أحد أشقائه "المشكو في حقها" - لها معلومات جنائية) في تلك الخلافات والمحرر بشأنها العديد من المحاضر والمقضي في أحدها بحبس المشكو في حقها سنة وتم ضبطها في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.