كتب– علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمنطقة البساتين، ونفذوا 17 جريمة سرقة.

كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام عدد من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في سرقة مواتير المياه من المساكن والعقارات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم دراجة نارية، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في السرقة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 17 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.