إعلان

سرقوا مواتير المياه بـ"الفك".. سقوط 3 متهمين بعد 17 جريمة بالبساتين

كتب : علاء عمران

12:50 م 02/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب– علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمنطقة البساتين، ونفذوا 17 جريمة سرقة.
كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام عدد من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في سرقة مواتير المياه من المساكن والعقارات.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم دراجة نارية، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في السرقة.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 17 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية سقوط 3 متهمين جريمة بالبساتين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"