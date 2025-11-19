إعلان

النيابة بقضية المخدرات الكبرى: سارة خليفة استغلت شهرتها لتمويل أكبر تشكيل مخدرات

كتب : أحمد عادل

03:37 م 19/11/2025

سارة خليفة

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم لمرافعة النيابة العامة في قضية "المخدرات الكبرى"، المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرون بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات عليهم بالإعدام شنقًا.
وقالت النيابة في مرافعتها إن سارة خليفة استغلت عملها كإعلامية وظهرت بين المتهمين في برنامج أطلقت عليه "مهمة صعبة"، بينما كانت –بحسب وصف النيابة– تموّل التشكيل العصابي وتشكل حلقة الوصل بين العناصر الأجنبية بالخارج وأفراد التنظيم داخل البلاد.
وأضافت النيابة أن المتهمة قدّمت نفسها داخل الوسط الفني بصورة مموّهة، وأقامت الحفلات كغطاء يخفي نشاطها الإجرامي، مستغلة شهرتها وعلاقاتها لتسهيل عمليات جلب المواد المخدرة وتمويلها وتنظيمها.

سارة خليفة قضية المخدرات الكبرى تشكيل مخدرات

