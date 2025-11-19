حجز محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 26 نوفمبر

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة سيدة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 26 نوفمبر.

وأحالت النيابة العامة بالقاهرة السيدة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ثبوت قيامها بسب وقذف الفنان محمد نور، وتوجيه اتهامات وعبارات مسيئة وغير مبررة له.

وقال عبدالله منصور، محامي الفنان محمد نور، إن تصرفات المتهمة أثارت الشكوك حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الحقيقي هو السعي وراء الشهرة وركوب التريند على حساب اسم فني له تاريخه واحترامه.

وباشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري العمرانية، بشأن اتهام السيدة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

