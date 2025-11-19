ضبط سائق ملاكي يُحمل رُكاب بأجرة زائدة.. والداخلية تتدخل

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشادة كلامية بين قائد سيارة من نوع "فان" وأحد الركاب على خلفية طلب السائق أجرة زائدة عن المقررة في أسيوط.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه بإجراء التحريات تبين أنه لم يرد أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وهي سيارة ملاكي سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وعقب مواجهته، اعترف السائق بتحميل الركاب مقابل أجر زائد مخالف للقانون، مؤكدًا صحة ما ظهر في مقطع الفيديو. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها لضمان ضبط المخالفات وتحقيق الردع القانوني.

