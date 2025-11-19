إعلان

ضبط سائق ملاكي يُحمل رُكاب بأجرة زائدة.. والداخلية تتدخل

كتب : علاء عمران

12:29 م 19/11/2025

ضبط سائق ملاكي ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشادة كلامية بين قائد سيارة من نوع "فان" وأحد الركاب على خلفية طلب السائق أجرة زائدة عن المقررة في أسيوط.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه بإجراء التحريات تبين أنه لم يرد أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وهي سيارة ملاكي سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وعقب مواجهته، اعترف السائق بتحميل الركاب مقابل أجر زائد مخالف للقانون، مؤكدًا صحة ما ظهر في مقطع الفيديو. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها لضمان ضبط المخالفات وتحقيق الردع القانوني.

اقرأ أيضًا:

3 أسباب كشفت مخالفات المرحلة الأولى.. لما ألغيت انتخابات مجلس النواب بـ 19 دائرة؟

19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025

مرشح برلماني يتهم شابًا بتهديده بسلاح.. وأمن الغربية يكشف الحقيقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق ملاكي وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة