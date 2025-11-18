إعلان

مرشح برلماني يتهم شابًا بتهديده بسلاح.. وأمن الغربية يكشف الحقيقة

كتب : محمد شعبان

09:50 م 18/11/2025

مرشح في مجلس النواب يدعي تهديده بسلاح

كشفت التحريات الأمنية حقيقة ما تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن الغربية من مرشح لخوض انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة بسيون بتضرره من شخص اضرر له أثناء إجراءه دعاية انتخابية وتهديده بسلاح نارى والزعم بكون ذلك توجيه من وحدة مباحث مركز شرطة بسيون بالغربية.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وعدم حيازته لسلاح نارى.

حقيقة تهديد مرشح بسيون

وبسؤاله أنكر ما نسب إليه، وأفاد بأنه حال تواجده بالشارع محل إقامته حدثت مشادة كلامية بين قائد سيارة نقل مشاركة بالحملة الانتخابية للشاكى، وقائد دراجة نارية لخلاف على أولوية المرور فتدخل وبعض المتواجدين بالمكان للفض بينهما، فحدثت بينه وبين الشاكى مشادة كلامية دون ثمة تعدى، حيث أبدى امتعاضه لعدم تقديمه أية خدمات للدائرة خلال الفترة السابقة، ونفى منعه الشاكى من استكمال حملته.

تم تحديد قائد الدراجة النارية و7 شهود للواقعة الذين أيدوا ما سبق، ونفوا حدوث أى تعدى على النائب أو أخرون أو حمل المشكو فى حقه لسلاح نارى.

