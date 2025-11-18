كشفت التحريات الأمنية حقيقة ما تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن الغربية من مرشح لخوض انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة بسيون بتضرره من شخص اضرر له أثناء إجراءه دعاية انتخابية وتهديده بسلاح نارى والزعم بكون ذلك توجيه من وحدة مباحث مركز شرطة بسيون بالغربية.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وعدم حيازته لسلاح نارى.

حقيقة تهديد مرشح بسيون

وبسؤاله أنكر ما نسب إليه، وأفاد بأنه حال تواجده بالشارع محل إقامته حدثت مشادة كلامية بين قائد سيارة نقل مشاركة بالحملة الانتخابية للشاكى، وقائد دراجة نارية لخلاف على أولوية المرور فتدخل وبعض المتواجدين بالمكان للفض بينهما، فحدثت بينه وبين الشاكى مشادة كلامية دون ثمة تعدى، حيث أبدى امتعاضه لعدم تقديمه أية خدمات للدائرة خلال الفترة السابقة، ونفى منعه الشاكى من استكمال حملته.

تم تحديد قائد الدراجة النارية و7 شهود للواقعة الذين أيدوا ما سبق، ونفوا حدوث أى تعدى على النائب أو أخرون أو حمل المشكو فى حقه لسلاح نارى.